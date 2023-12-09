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وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس مجلس المطلة دافيد أزولاي: جميع البنى التحتية المدنية الإسرائيلية على بعد 4 كيلومترات لا تعمل بسبب حزب الله

Lebanon 24
09-12-2023 | 15:24
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