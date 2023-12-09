اللواء في الاحتياط ورئيس أمان سابقاً أهارون فركش: من الصعب على "إسرائيل" الاستمرار وتحقيق أهدافها من دون دعم الولايات المتحدة العسكري والسياسي والاستراتيجي (الميادين)

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