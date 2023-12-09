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منظمة الصحة العالمية: لا يزال مستشفى العودة محاصرا منذ 5 كانون الأول وقتل اثنان من الكادر الطبي أثناء عملهما بداخله (الجزيرة)

Lebanon 24
09-12-2023 | 16:10
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