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منظمة الصحة العالمية: نشعر بالفزع إزاء الهجمات المستمرة على مرافق الرعاية الصحية في جميع أنحاء قطاع غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
09-12-2023 | 16:22
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