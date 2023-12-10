Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس وزراء قطر: إطلاق سراح المحجزين من غزة جاء نتيجة للتفاوض وليس بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية

Lebanon 24
10-12-2023 | 02:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: رئيس الوزراء ووزير الدفاع أكدا دعم المؤسسة الأمنية لصفقة إطلاق سراح الرهائن
lebanon 24
10/12/2023 16:07:38 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: مواطنونا المفرج عنهم خضعوا لفحوصات طبية وتم إبلاغ ذويهم بإطلاق سراحهم
lebanon 24
10/12/2023 16:07:38 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء وزير خارجية قطر يؤكد لدى لقاء المبعوث الأمريكي على استمرار جهود قطر في الوساطة لإطلاق سراح الأسرى
lebanon 24
10/12/2023 16:07:38 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء قطر: استمرار القصف الإسرائيلي يعقد الجهود المبذولة لإطلاق سراح الأسرى (الجزيرة)
lebanon 24
10/12/2023 16:07:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:05 | 2023-12-10
09:03 | 2023-12-10
08:45 | 2023-12-10
08:35 | 2023-12-10
08:31 | 2023-12-10
08:21 | 2023-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24