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"المقاومة الإسلامية": شنّ مجاهدونا هجوماً جويًا بطائرات ‏مسيرة انقضاضية على مقر قيادة مستحدث للجيش الإسرائيلي في ‏ثكنة يعرا وأوقعت عددًا من الإصابات في صفوف جنوده

Lebanon 24
10-12-2023 | 05:10
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