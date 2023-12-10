"المقاومة الإسلامية": شنّ مجاهدونا هجوماً جويًا بطائرات ‏مسيرة انقضاضية على مقر قيادة مستحدث للجيش الإسرائيلي في ‏ثكنة يعرا وأوقعت عددًا من الإصابات في صفوف جنوده

Lebanon 24