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الأمين العام للأمم المتحدة: لن أتخلى عن دعوتي لوقف إطلاق النار الإنساني في غزة (التلفزيون العربي)

Lebanon 24
10-12-2023 | 05:30
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