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الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو أنهى منذ فترة قصيرة موجة واسعة من الهجمات على أهداف تابعة لحزب الله في لبنان (الحرة)

Lebanon 24
10-12-2023 | 06:46
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