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مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء أعرب في اتصال مع الرئيس الروسي عن انتقاده الحاد للتعاون الخطير بين موسكو وطهران (الجزيرة)

Lebanon 24
10-12-2023 | 07:37
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