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كتائب القسام: مجاهدونا يهاجمون تجمعا لجنود العدو أسفل مبنى في الفالوجا شمالي قطاع غزة بقنبلتين يدويتين (الجزيرة)

Lebanon 24
10-12-2023 | 07:56
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