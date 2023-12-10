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أخبار عاجلة
"لبنان 24": العدو الاسرائيلي يستهدف منزلاً في بلدة عيترون
Lebanon 24
10-12-2023
|
08:21
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