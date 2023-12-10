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المقاومة الاسلامية: استهداف تجمع للجيش الإسرائيلي بين موقعي زبدين والرمثا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة

Lebanon 24
10-12-2023 | 09:16
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