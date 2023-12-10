Advertisement

أخبار عاجلة

"لبنان 24": بقايا صاروخ القبة الحديدية سقط بالقرب من مركز اليونيفيل بالناقورة

Lebanon 24
10-12-2023 | 09:19
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": سقوط قذيفتين إسرائيليتين بالقرب من مركز "اليونيفيل" في بلدة القوزح الجنوبية
lebanon 24
10/12/2023 20:19:55 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر امني لـ"لبنان 24": القبة الحديدية الاسرائيلية اطلقت صاروخين باتجاه الناقورة واحدثا دويا كبيرا من دون اطلاق صواريخ من لبنان
lebanon 24
10/12/2023 20:19:55 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": سقوط صاروخ لم ينفجر أطلقته مسيّرة إسرائيليّة بالقرب من مزرعة في كفرحمام
lebanon 24
10/12/2023 20:19:55 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": سقوط 5 قذائف بالقرب من مركز الكتيبة الإيطالية لليونيفيل في شمع في القطاع الغربي
lebanon 24
10/12/2023 20:19:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:37 | 2023-12-10
12:35 | 2023-12-10
12:32 | 2023-12-10
12:27 | 2023-12-10
12:26 | 2023-12-10
11:21 | 2023-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24