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وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط: يجب أن نواصل العمل مع شركائنا في المنطقة لوقف الحرب في غزة

Lebanon 24
10-12-2023 | 09:34
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