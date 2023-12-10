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"القسام في لبنان": قصفنا مواقع عسكرية إسرائيلية في ليمان وخربة ماعر في الجليل الغربي برشقات صاروخية

Lebanon 24
10-12-2023 | 10:45
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