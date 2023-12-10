Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس أركان العدو الإسرائيلي: الوضع على الحدود مع لبنان يجب أن ينتهي بتغيير واضح جدا

Lebanon 24
10-12-2023 | 13:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
العدو الإسرائيلي يقوم بتمشيط محيط موقعي برك ريشا والحدب عند الحدود مع لبنان بواسطة الرشاشات
lebanon 24
11/12/2023 05:21:19 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب الوضع الأمنيّ... ماذا نشر الجيش الإسرائيليّ قرب الحدود مع لبنان؟
lebanon 24
11/12/2023 05:21:19 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": العدوّ الإسرائيليّ يقوم بعمليّة تمشيط عند محيط بركة ريشا عند الحدود اللبنانية - الفلسطينية مقابل بلدة مروحين الجنوبية بالأسلحة المتوسطة
lebanon 24
11/12/2023 05:21:19 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس أركان جيش العدو الإسرائيلي: نستغل أيام الهدنة للاستعداد ووضع الخطط لاستكمال القتال من أجل تفكيك حماس
lebanon 24
11/12/2023 05:21:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:10 | 2023-12-10
19:08 | 2023-12-10
19:04 | 2023-12-10
19:02 | 2023-12-10
18:58 | 2023-12-10
18:56 | 2023-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24