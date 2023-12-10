Advertisement

أخبار عاجلة

الصليب الأحمر: مقتل شخصين وإصابة 7 في هجوم على قافلة إنسانية أثناء إجلاء مدنيين في الخرطوم

Lebanon 24
10-12-2023 | 14:13
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مقتل وإصابة أفراد تابعين للصليب الأحمر في إطلاق نار بالخرطوم
lebanon 24
11/12/2023 05:21:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: بلينكن شدد باتصال مع رئيسة لجنة الصليب الأحمر الدولية على الاستجابة الإنسانية للنزاع بغزة (الجزيرة)
lebanon 24
11/12/2023 05:21:54 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز نقلا عن وسائل إعلام روسية: مقتل شخصين وإصابة 4 في إطلاق نار بمدرسة في مدينة بريانسك الروسية
lebanon 24
11/12/2023 05:21:54 Lebanon 24 Lebanon 24
اللجنة الدولية للصليب الأحمر: الأوضاع الراهنة بغزة لا تسمح بالقيام باستجابة إنسانية ذات معنى ونخشى أن تؤدي لكارثة في صفوف المدنيين
lebanon 24
11/12/2023 05:21:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:10 | 2023-12-10
19:08 | 2023-12-10
19:04 | 2023-12-10
19:02 | 2023-12-10
18:58 | 2023-12-10
18:56 | 2023-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24