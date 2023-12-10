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الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر تقرر استمرار عمل اللجان الفرعية وتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم حتى آخر ناخب موجود في لجنة الانتخاب نظرا للإقبال غير المسبوق من الناخبين (سكاي نيوز)

Lebanon 24
10-12-2023 | 14:42
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