الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر تقرر استمرار عمل اللجان الفرعية وتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم حتى آخر ناخب موجود في لجنة الانتخاب نظرا للإقبال غير المسبوق من الناخبين (سكاي نيوز)

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