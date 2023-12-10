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طائرة مسيرة اسرائيلية أطلقت صاروخاً على أطراف بلدة مروحين و قصف مدفعي استهدف تلة "هرمون" بين رميش و يارون ومنطقة "الحمامص" جنوب بلدة الخيام

Lebanon 24
10-12-2023 | 14:49
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