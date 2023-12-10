Advertisement

أخبار عاجلة

تحليق للطيران المروحي الاسرائيلي ليلا فوق البحر مقابل المنطقة الممتدة بين بلدة عدلون وشمال مدينة صور

Lebanon 24
10-12-2023 | 14:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سقوط قذيفة على موقع تلة الرادار الاسرائيلي خراج بلدة شبعا في ظل تحليق للطيران المروحي الاسرائيلي في سماء المنطقة
lebanon 24
11/12/2023 05:22:23 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق ستة صواريخ باتجاه الاراضي المحتلة قد تكون في منطقة الجليل الأعلى ويتزامن ذلك مع تحليق للطيران المروحي الاسرائيلي في سماء المنطقة
lebanon 24
11/12/2023 05:22:23 Lebanon 24 Lebanon 24
يحلق في هذه الاثناء الطيران الحربي الاسرائيلي فوق البحر قبالة مدينة صور واتجه شمالا مخلفا سحب دخان ابيض في سماء المنطقة
lebanon 24
11/12/2023 05:22:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تجدد القصف بالقرب من بلدة الضهيرة جنوب لبنان مع تحليق للطيران الاسرائيلي على علو منخفض فوق صيدا (الجديد)
lebanon 24
11/12/2023 05:22:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:10 | 2023-12-10
19:08 | 2023-12-10
19:04 | 2023-12-10
19:02 | 2023-12-10
18:58 | 2023-12-10
18:56 | 2023-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24