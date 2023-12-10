Advertisement

أخبار عاجلة

وكالة "سانا": سماع دوي انفجارات في محيط دمشق ويجري التحقق من طبيعتها

Lebanon 24
10-12-2023 | 15:16
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: سماع دوي انفجارات ضخمة في "تل أبيب" بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة (الميادين)
lebanon 24
11/12/2023 05:22:50 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز" عن مصادر أمنية: هجوم بمسيرات وصواريخ على قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق وسماع دوي انفجارات داخلها
lebanon 24
11/12/2023 05:22:50 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجزيرة" نقلاً عن إذاعة الجيش الإسرائيلي: سماع دوي انفجارات على الحدود مع لبنان
lebanon 24
11/12/2023 05:22:50 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": سماع صوت قوي في محيط الناقورة من قبل الاهالي
lebanon 24
11/12/2023 05:22:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:10 | 2023-12-10
19:08 | 2023-12-10
19:04 | 2023-12-10
19:02 | 2023-12-10
18:58 | 2023-12-10
18:56 | 2023-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24