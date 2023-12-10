Advertisement

أخبار عاجلة

ارتفاع عدد الشهداء إثر غارة اسرائيلية استهدفت منزلاً في مخيم المغازي وسط قطاع غزة إلى 22

Lebanon 24
10-12-2023 | 18:41
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
غارة اسرائيلية استهدفت منزلا وسط غزة.. وعشرات الشهداء
lebanon 24
11/12/2023 09:57:23 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع عدد الشهداء إثر غارات إسرائيلية استهدفت منزلين في خانيونس جنوبي القطاع إلى 13
lebanon 24
11/12/2023 09:57:23 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع في عدد الشهداء في غزة.. الغارات الاسرائيلية تتواصل على وقع النزوح نحو جنوب القطاع
lebanon 24
11/12/2023 09:57:23 Lebanon 24 Lebanon 24
شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على منزل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة (الجزيرة)
lebanon 24
11/12/2023 09:57:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:46 | 2023-12-11
02:44 | 2023-12-11
02:40 | 2023-12-11
02:38 | 2023-12-11
02:37 | 2023-12-11
02:34 | 2023-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24