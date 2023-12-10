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قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق قنابل مضيئة بشكل كثيف في سماء شمال قطاع غزة

Lebanon 24
10-12-2023 | 19:08
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