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وزارة خارجية الفلبين: استدعاء السفير الصيني على خلفية التوترات في بحر الصين الجنوبي (الشرق)

Lebanon 24
10-12-2023 | 23:18
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