Advertisement

أخبار عاجلة

المحكمة العليا في الهند تصادق على إلغاء الحكم الذاتي لكشمير (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
11-12-2023 | 01:54
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الوزراء الهندي: دول مجموعة العشرين تتفق على أن حل الدولتين ضروري للاستقرار غربي آسيا (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
11/12/2023 10:01:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس المصري يشدد خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء الهند على استمرار القاهرة في جهودها لتنسيق الجهود من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
11/12/2023 10:01:17 Lebanon 24 Lebanon 24
المحكمة العليا في الهند تقول إن الوضع الخاص لإقليم كشمير كان بندا مؤقتا (الشرق)
lebanon 24
11/12/2023 10:01:17 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية لسكاي نيوز عربية: الحرب في غزة قد تستمر لأشهر أو سنة أو سنتين
lebanon 24
11/12/2023 10:01:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:00 | 2023-12-11
02:59 | 2023-12-11
02:46 | 2023-12-11
02:44 | 2023-12-11
02:40 | 2023-12-11
02:38 | 2023-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24