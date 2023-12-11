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جوزيب بوريل: أعداد الضحايا المدنيين في تزايد وإسرائيل تستخدم نفس الأساليب في جنوب القطاع كما في شماله

Lebanon 24
11-12-2023 | 02:38
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