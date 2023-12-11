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الخارجية الإيرانية: استخدام واشنطن حق النقض في مجلس الأمن ضد مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة غير مقبول (الجزيرة)
Lebanon 24
11-12-2023
|
02:44
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