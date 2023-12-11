Advertisement

أخبار عاجلة

وصول وفد من مجلس الأمن الدولي إلى مطار العريش تمهيدا لزيارة معبر رفح بين مصر وقطاع غزة (سكاي نيوز)

Lebanon 24
11-12-2023 | 03:00
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وصول عدد من الجرحى لمعبر رفح تمهيدا لنقلهم لمصر مع اجراءات خروج دفعة من مزدوجي الجنسية (سكاي نيوز)
lebanon 24
11/12/2023 13:58:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول 5 طائرات إلى مطار العريش تحمل 165 طنا من المساعدات الإنسانية (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
11/12/2023 13:58:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول طائرة قطرية تحمل مساعدات لقطاع غزة إلى مطار العريش (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
11/12/2023 13:58:35 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر أممي لسبوتنيك: وفد من مجلس الأمن الدولي يعتزم زيارة معبر رفح يوم الاثنين المقبل
lebanon 24
11/12/2023 13:58:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:49 | 2023-12-11
06:42 | 2023-12-11
06:23 | 2023-12-11
06:16 | 2023-12-11
06:03 | 2023-12-11
05:47 | 2023-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24