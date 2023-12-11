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الخارجية الإيرانية: هجمات إسرائيل على سوريا عدوان وانتهاك للقانون الدولي وأي استهداف لمواقعنا لن يبقى دون رد (الجزيرة)

Lebanon 24
11-12-2023 | 03:21
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