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وزير الخارجية العماني: على كل الدول التزامات قانونية وأخلاقية باحترام القانون الدولي والفشل بذلك تهديد خطير للسلام والاستقرار (الجزيرة)

Lebanon 24
11-12-2023 | 03:41
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