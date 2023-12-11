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أوكرانيا تحذّر من "عواقب وخيمة" في حال انقسام الاتحاد الأوروبي بشأن عضويتها

Lebanon 24
11-12-2023 | 03:48
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