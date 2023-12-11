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إعلام إسرائيلي: الجيش أنزل جوا 7 أطنان من الأسلحة في خان يونس جنوبي قطاع غزة (العربية)

Lebanon 24
11-12-2023 | 04:56
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