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وصول أكثر من 40 شهيداً إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف المحافظة الوسطى بقطاع غزة

Lebanon 24
11-12-2023 | 05:44
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