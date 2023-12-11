Advertisement

أخبار عاجلة

وزارة الخارجية الباكستانية: نرفض حكم المحكمة العليا في الهند إلغاء الحكم الذاتي في ولاية جامو وكشمير بشكل غير قانوني

Lebanon 24
11-12-2023 | 05:47
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المحكمة العليا في الهند تصادق على إلغاء الحكم الذاتي لكشمير (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
11/12/2023 17:29:21 Lebanon 24 Lebanon 24
إلغاء الحكم الذاتي لكشمير.. وتنظيم انتخابات في الولاية العام المقبل
lebanon 24
11/12/2023 17:29:21 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية: روسيا ترى أن عدداً من الدول الغربية التي تحتفظ بالأسمدة الروسية بشكل غير قانوني ستبذل جهوداً لشحنها بالوقت المناسب إلى البلدان الأكثر فقراً
lebanon 24
11/12/2023 17:29:21 Lebanon 24 Lebanon 24
المحكمة العليا في الهند تقول إن الوضع الخاص لإقليم كشمير كان بندا مؤقتا (الشرق)
lebanon 24
11/12/2023 17:29:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:16 | 2023-12-11
10:00 | 2023-12-11
09:57 | 2023-12-11
09:52 | 2023-12-11
09:39 | 2023-12-11
09:35 | 2023-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24