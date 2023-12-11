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كتائب القسام: نخوض اشتباكات عنيفة من نقطة صفر مع قوات خاصة وقوة مدرعة غرب مخيم جباليا

Lebanon 24
11-12-2023 | 07:45
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