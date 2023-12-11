Advertisement

أخبار عاجلة

الياس بو صعب بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس: 16 من مشاريع القوانين المنجزة من اللجان النيابية وعدد من القوانين المعجلة المكررة التي سيتم دمج بعضها ستكون على جدول اعمال الجلسة التشريعية

Lebanon 24
11-12-2023 | 07:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بدء الجلسة النيابية المشتركة لدرس مشروع قانون نظام التقاعد والحماية الاجتماعية وعدد من المواضيع الصحية
lebanon 24
11/12/2023 20:37:04 Lebanon 24 Lebanon 24
بري تابع الأوضاع مع سفير استراليا.. وترأس اجتماعا لهيئة مكتب مجلس النواب
lebanon 24
11/12/2023 20:37:04 Lebanon 24 Lebanon 24
"التيار" قد يقاطع.. هل بات "نصاب" الجلسة التشريعية محسومًا؟!
lebanon 24
11/12/2023 20:37:04 Lebanon 24 Lebanon 24
بري يدعو اللجان النيابية الى جلسة مشتركة.. ماذا على جدول أعمالها؟
lebanon 24
11/12/2023 20:37:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:13 | 2023-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:36 | 2023-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2023-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:21 | 2023-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2023-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:36 | 2023-12-11
13:35 | 2023-12-11
13:31 | 2023-12-11
13:30 | 2023-12-11
13:27 | 2023-12-11
13:26 | 2023-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24