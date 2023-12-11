الياس بو صعب بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس: 16 من مشاريع القوانين المنجزة من اللجان النيابية وعدد من القوانين المعجلة المكررة التي سيتم دمج بعضها ستكون على جدول اعمال الجلسة التشريعية

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