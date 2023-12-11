Advertisement

أخبار عاجلة

"لبنان 24": إستهداف موقع الراهب مقابل بلدة عيتا الشعب

Lebanon 24
11-12-2023 | 08:18
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": الجيش الإسرائيلي يستهدف بـ 3 قذائف فسفورية خراج بلدة عيتا الشعب عند تلال موقع الراهب
lebanon 24
11/12/2023 20:37:12 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": العدوّ يقصف محيط حيّ الرندة في عيتا الشعب المواجه لموقع الراهب وثكنة برانيت بالقذائف الفوسفورية ومرتفعات كفرشوبا ومرتفعات شبعا
lebanon 24
11/12/2023 20:37:12 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": إستهداف موقع المالكية مقابل بلدة ‎عيترون
lebanon 24
11/12/2023 20:37:12 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": إستهداف موقع العباد الاسرائيلي مقابل بلدة حولا بالصواريخ الموجهة
lebanon 24
11/12/2023 20:37:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:13 | 2023-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:36 | 2023-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2023-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:21 | 2023-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2023-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:36 | 2023-12-11
13:35 | 2023-12-11
13:31 | 2023-12-11
13:30 | 2023-12-11
13:27 | 2023-12-11
13:26 | 2023-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24