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وزارة الخارجية الروسية: استدعاء السفير الدنماركي تم على خلفية تصريحات استفزازية في وسائل الإعلام المحلية حول أنشطة الشركات الأجنبية في روسيا (سبوتنيك)

Lebanon 24
11-12-2023 | 08:19
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