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وزير الدفاع الإسرائيلي: نجاح حربنا في غزة سيؤثر أيضا على وضعنا في الضفة الغربية (الجزيرة)

Lebanon 24
11-12-2023 | 11:13
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