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غانتس لبلينكن: يجب الضغط على حكومة لبنان لوقف هجمات حزب الله بدعم إيران وإبعاده عن الحدود

Lebanon 24
11-12-2023 | 11:18
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