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ليبرمان: على الحكومة أن تستوعب أن ما يحدث في الشمال لم يكن أيام قتال بل حرباً حقيقية (الميادين)

Lebanon 24
11-12-2023 | 12:11
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