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رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية لـ"الجزيرة": غالبية المعتقلين والأسرى الفلسطينيين لم توجه لهم أي تهم من أي نوع

Lebanon 24
11-12-2023 | 13:35
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