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الجيش الإسرائيلي يعلن فتح معبري كرم أبو سالم والعوجة للتفتيش الأمني لزيادة المساعدات لغزة

Lebanon 24
11-12-2023 | 15:00
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