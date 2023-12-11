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"الخارجية" الايرانية: وزير الخارجية الإيراني ونظيره التركي يؤكدان في اتصال هاتفي مواصلة الجهود لوقف العدوان على غزة (الميادين)

Lebanon 24
11-12-2023 | 15:47
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