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"الخارجية" الايرانية: وزير الخارجية الإيراني ونظيره التركي يؤكدان في اتصال هاتفي مواصلة الجهود لوقف العدوان على غزة (الميادين)
Lebanon 24
11-12-2023
|
15:47
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