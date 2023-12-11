Advertisement

أخبار عاجلة

مقرّر الأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء ل"الجزيرة": على مجلس حقوق الإنسان الاجتماع بجنيف استثنائياً لوقف الإبادة

Lebanon 24
11-12-2023 | 17:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مقرر الأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء: مجلس الأمن أثبت عدم فعاليته في ضمان الأمن والسلم الدوليين وعلى مجلس حقوق الإنسان الاجتماع بجنيف استثنائياً لوقف الإبادة
lebanon 24
12/12/2023 07:47:16 Lebanon 24 Lebanon 24
مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: إسرائيل و"حماس" ارتكبتا جرائم حرب في غزة
lebanon 24
12/12/2023 07:47:16 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدثة باسم المفوضية الأممية لحقوق الإنسان لـ"الجزيرة": سكان غزة تحت ضغوط هائلة
lebanon 24
12/12/2023 07:47:16 Lebanon 24 Lebanon 24
المقرّرة الأممية لتعزيز الحق في حرية الرأي ل"الجزيرة": نرى جرائم ضد الإنسانية ترتكب في غزة
lebanon 24
12/12/2023 07:47:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2023-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:31 | 2023-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:21 | 2023-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2023-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2023-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
00:44 | 2023-12-12
00:44 | 2023-12-12
00:31 | 2023-12-12
00:20 | 2023-12-12
00:12 | 2023-12-12
23:59 | 2023-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24