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الخارجية الأميركية: بلينكن شدّد في اتصال مع غانتس على الحاجة لاتخاذ خطوات إيجابية لتهدئة التوتّر بالضفة الغربية

Lebanon 24
11-12-2023 | 19:21
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