مدير الصحة في غزة ل"الجزيرة مباشر": 3 أطفال فقدوا حياتهم نتيجة نقص الأوكسجين في مستشفى كمال عدوان ولدينا 12 طفلاً في العناية المركزة و6 خدّج

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