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مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي تقصف بلدة جباليا شمالي قطاع غزة ومدينة خانيونس جنوبي القطاع

Lebanon 24
11-12-2023 | 19:30
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