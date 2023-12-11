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مسؤول عسكري أميركي: هجوم بصواريخ وطائرة مسيرة على قاعدتين في العراق وسوريا
Lebanon 24
11-12-2023
|
19:34
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