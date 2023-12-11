مقرر الأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء: مجلس الأمن أثبت عدم فعاليته في ضمان الأمن والسلم الدوليين وعلى مجلس حقوق الإنسان الاجتماع بجنيف استثنائياً لوقف الإبادة

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